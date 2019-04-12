Калугаэнерго сообщил о плановых отключениях электроэнергии на выходных

12.04.2019 21:02 177

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о графике отключения электроэнергии в предстоящие выходные и понедельник, 15 апреля.

В субботу, 13 апреля света не будет:

С 09 до 19

- Колюпаново (частично).

с 8-30 до 13-00:

- улица 5,8-я Тарусская,

- улица 1,2,3,4,5-я Кольцевая,

- деревня Ждамирово, район ГНС,

- Новождамирово СНТ "Турынино",

- Поселок Новый - Советский проезд и улица Садовая в районе ГНС.

В воскресенье, 14 апреля:

С 09 до 19 также частично не будет света в Колюпаново.

В понедельник, 15 апреля, электроэнергию отключат:

с 09 до 19 (частично):

- Колюпаново,

- Желыбино,

- Шопино ,

- Звездный.

Фото: Pixabay.com.