Фура «Вольво» столкнулась с «Мерседесом» на киевской трассе, есть пострадавший

12.04.2019 17:53 175

В пятницу, 12 апреля, в 15-43 спасателям сообщили о ДТП в Дзержинском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

На 179 километре трассы М-3 «Украина» столкнулись фура Volvo и автомобиль Mercedes-Benz.

В результате аварии есть пострадавший. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали 8 человек - сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС.