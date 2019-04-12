«Газель» сбила пешехода в Мещовском районе

12.04.2019 17:42 134

В пятницу, 12 апреля, около 15-30 спасателям поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

В деревне Мармыжи автомобиль «Газель» сбил пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.