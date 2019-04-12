Соревнования по волейболу в память погибших полицейских начались в Калуге

12.04.2019 17:37 129

Управление МВД России по Калужской области организовало турнир по волейболу среди юношеских команд, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 апреля. Данное мероприятие посвящено памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении. На соревнования приехали спортсмены из Москвы, Рязани, Липецка, Обнинска, Орловской и Белгородской областей. А также из Абхазии. Всего в турнире примут участие 13 команд. Фото: пресс-служба МВД.



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