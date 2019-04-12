Обнинский «Квант» накажут за зажженные фаеры на матче

12.04.2019 17:00 175

Штраф в 50 000 грозит обнинскому клубу за зажженные фаеры на прошедшем матче «Квант» - «Торпедо», сообщил новостной портал Obninsk.Name.

В процессе матча специальный футбольный инспектор фиксирует все нарушения. Потом составляется отчет и по нему проводят специальное заседание.

Представителей «Кванта» в ближайшее время пригласят на такое собрание. Директор клуба ожидает, что наказание подпортит статистику команды.

Фото: Pixabay.com.