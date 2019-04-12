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Мужчина оплатил долг за моральный вред, чтобы продать машину

12.04.2019 15:49 0 89
Мужчина оплатил долг за моральный вред, чтобы продать машину

Житель Ферзиковского района должен был заплатить 80 тысяч за причиненный моральный вред женщине.

Когда срок добровольной оплаты прошел, приставы запретили мужчине любые операции с принадлежащим ему автомобилем, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 12 апреля.

Как раз в это время должник выставил машину на продажу. Чтобы совершить сделку, мужчине пришлось оплатить долг.

Фото: пресс-служба УФССП.


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