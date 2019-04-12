Мужчина оплатил долг за моральный вред, чтобы продать машину

12.04.2019 15:49 89

Житель Ферзиковского района должен был заплатить 80 тысяч за причиненный моральный вред женщине.

Когда срок добровольной оплаты прошел, приставы запретили мужчине любые операции с принадлежащим ему автомобилем, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 12 апреля.

Как раз в это время должник выставил машину на продажу. Чтобы совершить сделку, мужчине пришлось оплатить долг.

Фото: пресс-служба УФССП.