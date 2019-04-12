Акцию «Тотальный диктант» проведут в колониях области

12.04.2019 15:32 79

Осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях области, примут участие в «Тотальном диктанте».

С этой целью в исправительных учреждениях были организованы занятия по правилам русского языка, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 12 апреля.

Заключенным также рассказали об условиях и правилах проведения акции.

Фото: пресс-служба УФСИН.