Баня сгорела в Жуковском районе

12.04.2019 13:33 156

В пятницу, 12 апреля, в 11:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелась баня на улице Солнечной в Жукове. На месте ЧП работали 8 человек и 2 единицы техники. Огонь потушили. Никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС.



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