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Баня сгорела в Жуковском районе

12.04.2019 13:33 0 156
Баня сгорела в Жуковском районе

В пятницу, 12 апреля, в 11:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелась баня на улице Солнечной в Жукове. На месте ЧП работали 8 человек и 2 единицы техники.

Огонь потушили. Никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.


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