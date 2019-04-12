Мужчину оштрафовали за экстремистскую аудиозапись в соцсети

12.04.2019 13:25 219

Управление ФСБ России сообщило в прокуратуру Медынского района, что один из местных жителей разместил у себя на странице в соцсети запрещенную аудиозапись.

Данная запись была включена в список экстремистских материалов.

Было заведено дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 апреля.

Постановлением суда мужчине назначили наказание в виде штрафа.

Фото: Pixabay.com.