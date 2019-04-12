Суд аннулировал водительские права четверых водителей

12.04.2019 13:07 269

Прокуратура Ферзиковского района обнаружила, что четверо местных жителей, имея действующие водительские удостоверения, состоят на учете у врача-нарколога. Прокурор района направил соответствующие иски в суд. В результате водительские права граждан были аннулированы, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 апреля. Фото: Pixabay.com.



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