Жительница Полотняного Завода за полгода прописала у себя 29 мигрантов

12.04.2019 12:45 191

Прокурорская проверка выявила, что жительница Полотняного Завода за полгода фиктивно прописала у себя 29 иностранных граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 12 апреля.

Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение, и материалы направили в суд. Женщине грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба прокуратуры.