Семерых калужан будут судить за кражу горючего из цистерн на 685 тысяч

12.04.2019 11:16 94

Семеро калужан разработали план по хищению нефтепродуктов из вагонов-цистерн на железнодорожных путях. Действуя по отлаженной схеме, они смогли перекачать горючего на сумму более 685 тысяч. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе проведения следственных мероприятий полицейские задокументировали 4 таких эпизода, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 апреля. Расследование закончено, материалы переданы в суд. Фото: пресс-служба МВД.



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