Жилой дом и два сарая сгорели за ночь в Бетлице

В ночь на пятницу, 12 апреля, в Бетлице произошло два пожара, сообщила пресс-служба МЧС.
В 1-44 поступило сообщение о горящих хоз.постройках на улице Молодежной. А в 2-30 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме на той же улице.
На месте ЧП работали 10 человек и 3 единицы техники. В огне никто не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС.
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