Жилой дом и два сарая сгорели за ночь в Бетлице

12.04.2019 10:47 103

В ночь на пятницу, 12 апреля, в Бетлице произошло два пожара, сообщила пресс-служба МЧС.

В 1-44 поступило сообщение о горящих хоз.постройках на улице Молодежной. А в 2-30 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме на той же улице.

На месте ЧП работали 10 человек и 3 единицы техники. В огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.