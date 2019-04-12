Директору лесопилки грозит штраф до 4 миллионов за мигрантов, работающих без патента

12.04.2019 10:46 148

Полиция Калуги провела проверку на одной из лесопилок, находящихся в черте города, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 апреля.

Оказалось, что 5 мигрантов, используемых на предприятии в качестве разнорабочих, не имеют трудового патента.

Полицейские составили соответствующие протоколы. Иностранцев оштрафовали на 2 000 рублей каждого.

Директору лесопилки грозит штраф от 1,250 до 4 миллионов рублей или остановка работы предприятия от 14 до 90 дней.

Фото: пресс-служба МВД.