Трупы телят нашли и сожгли на обочине дороги

Трупы троих телят были найдены на обочине дороги на деревню Боброво Думиничского района, сообщил комитет по ветеринарии в четверг, 11 апреля.
У погибших животных взяли пробы для анализов, чтобы исключить гибель от сибирской язвы. После этого тела телят сожгли на месте обнаружения до несгораемых остатков. Почву, где они лежали, продезинфицировали хлорной известью.
Фото: комитета по ветеринарии
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