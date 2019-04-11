Обнинскоргсинтез горел на площади почти 1000 кв метров

11.04.2019 23:07 154

В четверг, 11 апреля, загорелся ангар на территории Обнинскоргсинтеза.

Пожар начался в 17:10, через два часа его ранг был повышен до второго. Локализовать пламя удалось только в 19:26. К этому моменту огнем было объято 960 кв. метров предприятия. Еще через час завод потушили и начали проливать конструкции, чтобы не допустить воспламенения.

Пожар тушили 37 спасателей и 8 единиц техники, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области