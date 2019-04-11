Обнинскоргсинтез горел на площади почти 1000 кв метров

В четверг, 11 апреля, загорелся ангар на территории Обнинскоргсинтеза.
Пожар начался в 17:10, через два часа его ранг был повышен до второго. Локализовать пламя удалось только в 19:26. К этому моменту огнем было объято 960 кв. метров предприятия. Еще через час завод потушили и начали проливать конструкции, чтобы не допустить воспламенения.
Пожар тушили 37 спасателей и 8 единиц техники, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Обошлось без пострадавших.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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