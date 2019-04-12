Землевладельца заставили работать в наказание за заросшие земли

12.04.2019 07:48 316

Хозяин земельного участка в Малоярославецком районе наказан 20 часами обязательных работ за заросшие земли, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора в четверг, 11 апреля.

На его участке выросли сорняки, кусты и деревья вместо культурных растений. За это сначала нерадивого крестьянина приговорили к штрафу в 20 тысяч, а когда не подействовало, и землю не привели в норму, тогда пришлось усилить наказание.

Фото: pxhere.com