Новые лифты оперативно начали вводить в эксплуатацию в Обнинске.

11.04.2019 17:49 122

В четверг, 11 апреля, специалисты Ростехнадзора начали осмотр 18 готовых к запуску лифтов в наукограде на проспекте Ленина и Маркса. После осмотра решат, можно ли запускать подъемники.

На следующей неделе организация, устанавливающая лифты, планирует сдать досрочно вторую партию подъемников.

Всего в текущем году в наукограде собираются заменить 42 лифта в 11 домах, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в прошлом году в Обнинске возникла проблема с запуском новых лифтов. Жители города ждали пока заработают подъемники по несколько месяцев.

Фото: пресс-службы администрации наукограда