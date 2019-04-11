Обнинского застройщика наказали за ночной шум

11.04.2019 17:35 157

Сразу несколько жалоб поступило в Обнинске в марте на шумные ночные работы при строительстве нового жилого комплекса в Заовражье «Просто космос», сообщила администрация наукограда в среду, 10 апреля.

Жалобы рассмотрели. Одну из них признали обоснованной. Застройщика оштрафовали за административное правонарушение.

Фото: администрации Обнинска