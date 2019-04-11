Две калужские деревни оставят без света в день космонавтики

11.04.2019 19:09 61

В пятницу, 12 апреля, пройдут плановые работы на оборудовании в двух калужских пригородных деревнях, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09:00 до 19:00 электричества не будет: Желыбино (частично),

Колюпаново (частично).



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