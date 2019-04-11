Молодой калужанин уволился из кафе и обокрал его

11.04.2019 17:24 158

24-летний калужанин напился и приехал ночью к кафе, в котором раньше работал, но уволился, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 11 апреля.

Молодой человек открыл своим ключом дверь и снял объект с охранной сигнализации. Затем из стола и кассы он похитил дневную выручку — более 46 тысяч рублей.

Вора вычислили полицейские. Он во всем признался, пообещал возместить украденное, но от суда его это не спасло.

Фото: pxhere.com