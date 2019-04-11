Почти 250 пьяных водителей поймали инспекторы за 3 месяца

11.04.2019 17:12 157

Пьяные водители чаще всего попадают в аварии в воскресенье, сообщил результаты анализа отдел пропаганды областного УГИБДД в четверг, 11 апреля.

За 3 месяца текущего года инспекторы ДПС остановили на дорогах более 240 водителей в состоянии опьянения.

Сотрудники напоминают, что штрафуют не только за нетрезвое вождение, но и за передачу руля пьяному шоферу и отказ от медосвидетельства. Попавшихся в пьяном виде за рулем второй и более раз могут привлечь к уголовной ответственности.

Фото: pxhere.com