Деревенским жителям вернули плату за отсутствующий вывоз мусора

11.04.2019 16:56 193

В деревне Хотисино Перемышльского района контейнеры для сбора мусора с начала года не установили, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 11 апреля.

Но плату за вывоз твердых бытовых отходов с деревенских жителей все равно брали.

После вмешательства прокуратуры за неоказанные коммунальные услуги был произведен перерасчет. От главы администрации требуют устранить недостатки.

Фото: pxhere.com