«Нива» не вписалась в поворот и упала в кювет в Малоярославецком районе

11.04.2019 15:30 146

В четверг, 11 апреля, автомобиль «Шевроле Нива» не вписался в поворот на деревню Мызги Малоярославецкого района.

В 11:50 внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся. Последствия ДТП ликвидировали 9 человек. В том числе врачи, инспекторы и спасатели.

В результате опрокидывания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области