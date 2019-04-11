Электричество подешевело в многоэтажке по требованию прокуроров

11.04.2019 14:30 213

Левое крыло многоквартирного дома в Малоярославце в 2011 году превратили из общежития в обычные квартиры, газ в помещении отключили,сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 11 апреля.

Но за электричество с жильцов с 2015 продолжали брать по обычным тарифам, хотя должны были снизить цену.

После вмешательства прокуратуры, Сбытовая компания привела плату к нормативам. Жильцам сделали перерасчет в общей сложности на 77 тысяч рублей.

Фото: Saya Kimura