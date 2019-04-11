Опьяненный калужанин попался на перевозке наркотиков

11.04.2019 12:04 93

34-летнего калужанина остановили инспекторы и, заметив у него признаки опьянения, отправили на освидетельствование, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг.

Попутно осмотрели и машину подозрительного автолюбителя. В ней нашли 4 пакетика и два свертка из фольги. Внутри оказались наркотики - растительные и синтетические.

Следователи полагают, что мужчина купил с помощью закладок наркотики и собирался их употребить. Его будут судить за незаконное хранение психотропных средств.

Фото: pxhere.com.