Опьяненный калужанин попался на перевозке наркотиков

34-летнего калужанина остановили инспекторы и, заметив у него признаки опьянения, отправили на освидетельствование, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг.
Попутно осмотрели и машину подозрительного автолюбителя. В ней нашли 4 пакетика и два свертка из фольги. Внутри оказались наркотики - растительные и синтетические.
Следователи полагают, что мужчина купил с помощью закладок наркотики и собирался их употребить. Его будут судить за незаконное хранение психотропных средств.
Фото: pxhere.com.
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