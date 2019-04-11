Четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной обезвредили за сутки

11.04.2019 08:39 29

За среду, 10 апреля, спасатели четыре раза выезжали на разминирование взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны.

В Малоярославецком районе в после в 2 км от села Ильинское нашли артиллерийский снаряд 88 мм.

В поселке Бетлица в лесочку у улицы Строителей обнаружили артснаряд 76 мм.

В лесном массиве рядом с деревней Зимницы Куйбышевского района отыскали артснаряд 122 мм.

В другом лесу рядом с деревней Падерки-Кабачи Куйбышевского района нашли авиабомбу ФАБ-100.

Взрывоопасные предметы нельзя трогать, бить, поджигать и разбирать, напоминает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области