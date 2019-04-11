Пожар с жилого дома перекинулся на два сарая

11.04.2019 08:25 70

В ночь на четверг, 11 апреля, загорелся жилой дом в деревне Буда Людиновского района.

Пожар начался в 01:39. Пламя с жилого дома распространилось на две хозяйственные постройки. Приехавшие две спецмашины и 6 спасателей потушили и дом и сараи

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области