Бывших управленцев оштрафовали на 800 тысяч за преднамеренное банкротство фирмы

10.04.2019 18:09 98

Дзержинский районный суд признал виновными двух граждан, которые по предварительно разработанной схеме обанкротили подконтрольную им фирму.

Компаньоны разорили компанию, чтобы не платить кредиторам, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 10 апреля.

Судом им было назначены штрафы: 450 и 350 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры.