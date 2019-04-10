Бывших управленцев оштрафовали на 800 тысяч за преднамеренное банкротство фирмы

Дзержинский районный суд признал виновными двух граждан, которые по предварительно разработанной схеме обанкротили подконтрольную им фирму.
Компаньоны разорили компанию, чтобы не платить кредиторам, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 10 апреля.
Судом им было назначены штрафы: 450 и 350 тысяч.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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