Сотрудники ПНД составили 110 протоколов на родителей за несколько дней проверок

10.04.2019 17:57 106

Полицейские провели рейды по проверке и профилактике подростковой преступности, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 апреля.

Сотрудники ПДН посетили около 800 семей, где проживают подростки, состоящие на учете. Проверили 187 торговых точек и более 700 мест, где отдыхает молодежь.

За несколько дней стражи порядка составили 110 протоколов на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Оштрафовали 7 работников торговли, которые продали алкоголь несовершеннолетним и 17 взрослых, вовлекающих подростков в распитие.

В результате проведенных мероприятий на профилактический учет ПДН были поставлены 45 подростков и 33 неблагополучных родителя.

Фото: Pixabay.com.