Организацию питания проверили в детских учреждениях Хвастовичского района

10.04.2019 16:12 43

Прокуратура Хвастовичского района проверила организацию питания в 4 школах и 1 детском садике.

Было установлено, что в школах фактическое меню не соответствовало разработанному. Использовалась посуда со сколами, которая, к тому же, не просушивалась после мытья.

В детском саду обнаружили молочные продукты с содержанием растительного жира, сообщила пресс-служба Прокуратуры в среду, 10 апреля.

Директоров учреждений обязали устранить нарушения.

В итоге в школы была закуплена новая посуда, а непригодные молочные продукты убрали с реализации в садике. Виновные должностные лица были наказаны.

Фото: Pixabay.com.