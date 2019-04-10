Вор-рецидивист не стал исправляться и снова обокрал храм

10.04.2019 15:39 110

32-летний гражданин ближнего зарубежья отсидел срок за кражу икон и вернулся в Калугу. Через некоторое время мужчина снова вломился в один из храмов города.

Ночью он вскрыл пластиковое окно и проник в здание. В помещении сработала сигнализация, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 апреля.

Тогда вор схватил первую попавшуюся икону, ящик для пожертвований и скрылся. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

При обыске полицейские изъяли икону и отправили на экспертизу на наличие исторической или художественной ценности.

В отношении ранее судимого гражданина было возбуждено дело по статье «Кража».

Фото: пресс-служба МВД.