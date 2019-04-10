Алиментщику назначили 80 часов общественных работ за долг в 120 тысяч

10.04.2019 15:26 103

Житель одного из поселков Дзержинского района исправно платил алименты на ребенка до новогодних праздников.

После этого по каким-то причинам мужчина перестал перечислять деньги, а предупреждения со стороны приставов игнорировал, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 10 апреля.

Сумма задолженности по алиментам составила более 120 тысяч. Суд назначил гражданину 80 часов работ на благо поселка.

Если же мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная статья и до года тюрьмы.

Фото: пресс-служба УФССП.