Девушка украла 5 тысяч с карты знакомого, пока он спал

10.04.2019 15:24 131

Житель Бабынино собрал у себя в квартире гостей. Когда спиртное закончилось, хозяин передал свою кредитку с пин-кодом знакомой, чтобы она сходила в магазин.

Девушка вернулась с добавкой. А когда все уснули, она взяла карту и сняла через банкомат 5 тысяч рублей.

Проснувшись, владелец карты увидел смс-оповещение и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Воровку опознали по записи с видеокамеры в банкомате.

Расследование закончено, материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 апреля.

Фото: пресс-служба МВД.