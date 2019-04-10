Девушка украла 5 тысяч с карты знакомого, пока он спал

Житель Бабынино собрал у себя в квартире гостей. Когда спиртное закончилось, хозяин передал свою кредитку с пин-кодом знакомой, чтобы она сходила в магазин.
Девушка вернулась с добавкой. А когда все уснули, она взяла карту и сняла через банкомат 5 тысяч рублей.
Проснувшись, владелец карты увидел смс-оповещение и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Воровку опознали по записи с видеокамеры в банкомате.
Расследование закончено, материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 апреля.
Фото: пресс-служба МВД.
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