Спасатели потушили лесной пожар под Хвастовичами

10.04.2019 12:38 108

В среду, 10 апреля, спасателям сообщили, что горит сухостой в лесу в 2 километрах от поселка Еленcкий Хвастовичского района. Площадь низового пожара составила 2 000 квадратных метров. Огонь тушили 12 человек и 6 единиц техники. Угрозы населению не было, эвакуация не потребовалась, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС.



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