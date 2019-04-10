Дачный дом сгорел в Жуковском районе

10.04.2019 12:37 95

В среду ночью, 10 апреля, загорелся дачный дом в деревне Никоново Жуковского района. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2:04. На место ЧП прибыла также добровольная пожарная команда «Высокиничи». Всего в борьбе с огнем принимали участие 10 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС.



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