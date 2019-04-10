Подельников ждёт суд за воровство из гипермаркета

10.04.2019 12:35 138

Двое жителей Калуги – мужчина и женщина – промышляли воровством в одном из гипермаркетов города. Пару отследили по видеокамерам.

Злоумышленники 4 раза проносили неоплаченный товар мимо кассы. Сумма ущерба в отдельных случаях составляла от 2,1 до 4,7 тысяч рублей.

Расследование по делу закончено и направлено в суд, сообщила пресс-служба МВД.

Фото: пресс-служба МВД.