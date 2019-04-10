Подельников ждёт суд за воровство из гипермаркета

Двое жителей Калуги – мужчина и женщина – промышляли воровством в одном из гипермаркетов города. Пару отследили по видеокамерам.
Злоумышленники 4 раза проносили неоплаченный товар мимо кассы. Сумма ущерба в отдельных случаях составляла от 2,1 до 4,7 тысяч рублей.
Расследование по делу закончено и направлено в суд, сообщила пресс-служба МВД.
Фото: пресс-служба МВД.
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