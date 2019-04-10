Пожарники-добровольцы спасли двух человек и имущество на 9,8 миллиона

10.04.2019 11:22 168

Всего с начала года добровольные пожарные отряды приняли участие в тушении 42 пожаров, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 9 апреля.

За прошедший март добровольцы самостоятельно потушили два пожара, спасли от огня двух человек и имущество на сумму 9,8 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба МЧС.