Инвалиду помогли получить отдельное жильё

10.04.2019 10:53 222

Жительница Малоярославца является опекуном своего брата-инвалида. По закону брату полагается отдельное благоустроенное жилье. Районный суд обязал администрацию предоставить необходимую жилплощадь. Чиновники подали апелляцию, и решение суда отменили. После этого женщина обратилась за помощью к омбудсмену. Вместе с уполномоченным они составили заявление по обжалованию судебного постановления, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 9 апреля. В итоге областной суд отменил решение об апелляции. Фото: Pixabay.com.



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