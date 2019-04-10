Экспозиция про театр открылась в тюремной библиотеке

10.04.2019 07:47 151

В библиотеке женской исправительной колонии №7 открылась экспозиция «О театре – с любовью!», сообщала пресс-служба управления ФСИН во вторник, 9 апреля.

Выставка включает в себя несколько рубрик: азбука театра, великие театры мира, театральная афиша, книжная выставка и другие. Центральное место принадлежит фотовыставке «Великие театральные имена», с фотографиями известных актёров и информацией о них.

Экспозиция приурочена к году театра в России.

Фото: УФСИН по Калужской области