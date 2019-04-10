Экспозиция про театр открылась в тюремной библиотеке

В библиотеке женской исправительной колонии №7 открылась экспозиция «О театре – с любовью!», сообщала пресс-служба управления ФСИН во вторник, 9 апреля.
Выставка включает в себя несколько рубрик: азбука театра, великие театры мира, театральная афиша, книжная выставка и другие. Центральное место принадлежит фотовыставке «Великие театральные имена», с фотографиями известных актёров и информацией о них.
Экспозиция приурочена к году театра в России.
Фото: УФСИН по Калужской области
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