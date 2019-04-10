Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 10 апреля
$ 64.78 0.57
72.97 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Четыре снаряда обезвредили саперы за день

10.04.2019 06:38 0 45
Четыре снаряда обезвредили саперы за день

За вторник, 9 апреля, саперы обезвредили 4 взрывоопасных предмета времен великой Отечественной войны.

Рядом со станцией Думиничи был найден артиллерийский снаряд калибром 122 мм и 3 штуки РС 82.

Пресс-служба главного регионального управления МЧС напоминает, что найденные взрывоопасные предметы нельзя трогать. Их нельзя бить, кидать в костер, разбирать. Опасную находку необходимо огородить и вызвать специалистов

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Пик половодья на калужских реках пройден 09.04.2019 20:57

Сорняки на заброшенной земле нашли даже под снегом 09.04.2019 20:57

Глава сельской администрации отказался обследовать аварийный дом без объяснения причин 09.04.2019 18:54

Весенние субботники стартовали в Обнинске 09.04.2019 17:52

Две легковушки и фура столкнулись на трассе А-108 09.04.2019 17:41

Жалобы на общепит принимают в Роспотребнадзоре 09.04.2019 17:11

Почти 700 породистых коров приехали в регион из Германии 09.04.2019 16:21

Более 60 КамАЗов мусора вывезли с улиц Обнинска за неделю 09.04.2019 15:37

Антинаркотическая комиссия в Хвастовичском районе работала неправильно 09.04.2019 14:56

Переулок Ольговский перекроют на ночь для ремонта 09.04.2019 14:11

Народные новости
2024 3
ajax
1247 1
Скорбящий
4431 4
Тимофей

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

Вчера 09:30

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

«Ростелеком» развернул Wi-Fi в отделениях «Газэнергобанка» в Калужской области

Макснет запускает новую линейку тарифов «Онлайн!» — больше, чем просто Интернет!

«Фестивали профессий» прошли в Калуге и Обнинске

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.