Четыре снаряда обезвредили саперы за день

10.04.2019 06:38 45

За вторник, 9 апреля, саперы обезвредили 4 взрывоопасных предмета времен великой Отечественной войны. Рядом со станцией Думиничи был найден артиллерийский снаряд калибром 122 мм и 3 штуки РС 82. Пресс-служба главного регионального управления МЧС напоминает, что найденные взрывоопасные предметы нельзя трогать. Их нельзя бить, кидать в костер, разбирать. Опасную находку необходимо огородить и вызвать специалистов Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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