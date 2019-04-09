Пик половодья на калужских реках пройден

09.04.2019 20:57 146

Наибольший подъем воды в калужских реках был достигнут в конце прошлой недели, 3-5 апреля, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС во вторник, 9 апреля.

Сейчас количество воды в реках плавно снижается. За день Ока понизилась на 8 см, Угра на 16, Протва на 7. Уровень Жиздры за сутки не изменился.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области