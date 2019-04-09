Весенние субботники стартовали в Обнинске

09.04.2019 17:52 136

124 кубометра мусора уже вывезено с улиц и дворов Обнинска в результате субботников, сообщила пресс-служба администрации города во вторник, 9 апреля.

С 1 по 4 апреля на уборку вышли 60 человек. Жители города вместе с управляющими компаниями убирались во дворах на проспектах Ленина, Маркса, на улицах Королева, комарова, Калужской, Жолию-Кюри, в лесу за улицей Курчатова и других.

Управление горхозяйства навело порядок у памятного знака на месте бывшей братской могилы на проспекте Ленина.

Фото: pxhere.com