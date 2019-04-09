Две легковушки и фура столкнулись на трассе А-108

09.04.2019 17:41 185

Во вторник, 9 апреля, три автомобиля столкнулись на трассе А-108 в Боровском районе.

ДТП произошло в 14:11.В аварии участвовали две легковые машины и фура. Ликвидировать последствия массовой аварии пришлось 14 специалистам спецслужб: врачам, инспекторам и спасателям.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области