Жалобы на общепит принимают в Роспотребнадзоре

Горячая линия по качеству услуг в общепите стартовала в областном управлении роспотребнадзора в понедельник, 8 апреля.
Звонящим готовы рассказать про санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания; как выбрать продукцию здорового питания; куда писать обращение если продукты были некачественными, сообщила пресс-служба ведомства.
Горячая линия продлится до 28 апреля. Звонить можно по телефону 55-46-92 с 10-00 до 17-00 пн. - пт., перерыв с 12 до 12-45.
Фото: www.pexels.com
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