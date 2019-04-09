Жалобы на общепит принимают в Роспотребнадзоре

09.04.2019 17:11 27

Горячая линия по качеству услуг в общепите стартовала в областном управлении роспотребнадзора в понедельник, 8 апреля.

Звонящим готовы рассказать про санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания; как выбрать продукцию здорового питания; куда писать обращение если продукты были некачественными, сообщила пресс-служба ведомства.

Горячая линия продлится до 28 апреля. Звонить можно по телефону 55-46-92 с 10-00 до 17-00 пн. - пт., перерыв с 12 до 12-45.

Фото: www.pexels.com