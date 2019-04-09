Почти 700 породистых коров приехали в регион из Германии

09.04.2019 16:21 126

Черно-белых коров голштинской породы привезли в два хозяйства в Ферзиковском и Медынском районах из Германии, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора во вторник, 9 апреля.

Все коровы клинически здоровы. Но на всякий случай их поместили в отдельное помещение на карантин. К общему стаду буренок выпустят после того, как проведут полное обследование и сделают профилактические прививки.

Голштинская порода — молочная. Такие коровы дают за год по 8-10 тысяч кг молока. А при хорошем уходе и 12 тысяч.

Фото: pxhere.com