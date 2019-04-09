Мошенник обманом завладел участком в Полотняном Заводе

09.04.2019 13:39 292

Житель Полотняного Завода зарегистрировал участок в 1500 кв. метров на основании дубликата свидетельства на право бессрочного пользования землей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 9 апреля.

Оригинала свидетельства во время проверки не нашли, записи о правах в похозяйственной книге не было. При инвентаризации выяснили, что участок вообще не выделялся гражданам для личного хозяйства.

Уголовное дело возбуждено о мошенничестве в крупном размере.

Фото: pxhere.com.