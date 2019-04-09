Лес вырубили, щепки не убрали, лесников слегка наказали

09.04.2019 12:06 150

Индивидуальный предприниматель заключил с Минлесхозом договор, по которому он имел право вырубить погибший и поврежденный лес в Калуге, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 9 апреля.

После рубки деревьев фирма должна была убрать парубочные остатки. Но не сделала это. Щепки, пни, ветки до сих поря валяются на месте рубки. Ответственное за участок «Калужское лесничество» предпринимателя никак не пыталось наказать за беспорядок.

В итоге прокуратура требует от лесничества навести порядок на территории. Должностному лицу вынесено замечание.

Фото: pxhere.com.