«Рено» опрокинулся на дороге под Льва Толстого

Во вторник, 9 апреля, «Рено» опрокинулся на проезжей части на 19-м километре дороги «Калуга-Медынь» (район села Льва Толстого).
ДТП произошло около 9:35. Судя по фото с места, после опрокидывания на проезжую часть иномарка съехала с дороги в кювет. Последствия аварии ликвидировали 14 человек: врачи, инспекторы ДПС и спасатели.
В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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