«Рено» опрокинулся на дороге под Льва Толстого

09.04.2019 10:57 358

Во вторник, 9 апреля, «Рено» опрокинулся на проезжей части на 19-м километре дороги «Калуга-Медынь» (район села Льва Толстого).

ДТП произошло около 9:35. Судя по фото с места, после опрокидывания на проезжую часть иномарка съехала с дороги в кювет. Последствия аварии ликвидировали 14 человек: врачи, инспекторы ДПС и спасатели.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.