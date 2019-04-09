Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 09 апреля
$ 65.35 0.06
73.36 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Молодой калужанин обокрал и, вероятно, поджег стройку

09.04.2019 10:08 0 568
Молодой калужанин обокрал и, вероятно, поджег стройку

20-летний калужанин залез ночью в строящийся жилой дом и нашел там инструменты, которые используют рабочие, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 9 апреля.

Молодой человек похитил два перфоратора, два сварочных аппарата, две аккумуляторные дрели и штроборез общей стоимостью около 112 тысяч рублей. Похищенное он сложил в багажник машины и уехал.

После отъезда вора на стройке начался пожар. Выяснилось, что юноша в доме курил, а окурки и спички бросал на пол. Но специально стройку он не поджигал, уверяет похититель.

Дело молодого человека направлено в суд.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Лес вырубили, щепки не убрали, лесников слегка наказали 09.04.2019 12:06

Начинающий алкоголик слишком хорошо спрятал украденное в домах 09.04.2019 11:14

«Рено» опрокинулся на дороге под Льва Толстого 09.04.2019 10:57

Девять мигрантов прописали, но не поселили в «резиновой» квартире в Людиново 09.04.2019 09:50

Жилой дом сгорел дотла в Бетлице 09.04.2019 08:45

Частный строящийся дом сгорел дотла под Боровском 09.04.2019 07:57

Прокуратура обратилась в суд, требуя переделать пандус 09.04.2019 07:06

Несколько улиц Калуги и пригороды оставят без света во вторник 08.04.2019 21:03

Строящийся дом сгорел в Жуковском районе 08.04.2019 20:09

Заместителя директора аптеки оштрафовали за отсутствие сертификатов соответствия на товар 08.04.2019 19:42

Народные новости
1395 3
ajax
882 1
Скорбящий
4349 4
Тимофей

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

Сегодня 09:30

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

«Ростелеком» развернул Wi-Fi в отделениях «Газэнергобанка» в Калужской области

Макснет запускает новую линейку тарифов «Онлайн!» — больше, чем просто Интернет!

«Фестивали профессий» прошли в Калуге и Обнинске

«МегаФон» - лучшая телекоммуникационная компания для старта карьеры

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.