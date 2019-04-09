Молодой калужанин обокрал и, вероятно, поджег стройку

09.04.2019 10:08 568

20-летний калужанин залез ночью в строящийся жилой дом и нашел там инструменты, которые используют рабочие, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 9 апреля.

Молодой человек похитил два перфоратора, два сварочных аппарата, две аккумуляторные дрели и штроборез общей стоимостью около 112 тысяч рублей. Похищенное он сложил в багажник машины и уехал.

После отъезда вора на стройке начался пожар. Выяснилось, что юноша в доме курил, а окурки и спички бросал на пол. Но специально стройку он не поджигал, уверяет похититель.

Дело молодого человека направлено в суд.

Фото: pxhere.com.